Indiase economie in diepe recessie door coronacrisis

De economie van India, de op twee na grootste van Azië, is in een diepe recessie beland vanwege het coronavirus en de nasleep van de strikte lockdownmaatregelen eerder dit jaar. In het derde kwartaal kromp de economie met 7,5 procent op jaarbasis, na een neergang met bijna 24 procent in de voorgaande periode.

Met twee kwartalen van krimp op rij is sprake van een technische recessie. Het is voor het eerst sinds het begin van de kwartaalmetingen in 1996 dat India in een recessie is beland. In de meeste economische sectoren ging het slecht, zoals in de handel, toerisme en financiële sector. De landbouw en energiesector deden het wel goed.

India laat nu de grootste krimp van de grote opkomende economieën in de wereld zien. Om de economie te stimuleren verlaagde de Indiase centrale bank de rente dit jaar meerdere keren en kwam de overheid met steunpakketten. Het land met ruim 1,3 miljard inwoners telt inmiddels 9,3 miljoen coronabesmettingen en ongeveer 136.000 doden door het virus.