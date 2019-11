Indiaas Tata Steel voelt lage prijzen

Tata Steel, het Indiase moederbedrijf van het voormalige Hoogovens in IJmuiden, heeft in het afgelopen kwartaal een lagere omzet in de boeken gezet dan een jaar eerder. Evenals branchegenoten kampte het staalconcern met gedaalde staalprijzen op belangrijke markten. Op thuismarkt India was de economische activiteit minder wegens strengere regels voor kredietverstrekking.

De omzet in het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar bedroeg 345,8 miljard roepie, omgerekend zo’n 4,4 miljard euro. Dat was in dezelfde periode een jaar eerder nog bijna 409 miljard roepie. Tata Steel zette wel een 6 procent hogere winst in de boeken van 33 miljard roepie, dankzij een eenmalige belastingmeevaller.

De Europese activiteiten van Tata Steel hadden te maken met zwakke marktomstandigheden. Naast lage prijzen drukte ook de brexit op het ondernemersvertrouwen. Eerder dit jaar werd bekend dat Tata Steel Europe, inclusief de staalfabriek in IJmuiden, in de kosten moet snijden om winstgevender te worden. Over de details van dit ‘transformatieprogramma’ liet Tata Steel bij zijn kwartaalcijfers niets los.