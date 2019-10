‘India vindt bewijs voor verboden bierkartel’

De grote internationale bierbrouwerijen hebben verboden prijsafspraken gemaakt in India. Dat is de conclusie van de Indiase mededingingsautoriteit CCI na onderzoek, zo meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. De resultaten worden niet officieel bekendgemaakt.

Het gaat om bierreus AB InBev, Carlsberg en United Breweries. Van die laatste is Heineken mede-eigenaar. AB InBev trok in 2018 zelf aan de bel over vermoedens van een bierkartel. Bij invallen later dat jaar bij de drie brouwers zou bewijs zijn gevonden dat in de richting wees van 15 tot 20 managers bij de bedrijven. Die zouden in het geniep overlegd hebben over bierprijzen.

De drie bedrijven hebben samen ongeveer 85 procent van de Indiase biermarkt, die goed is voor 7 miljard dollar, in handen. Volgens eerdere berichten zou ze een totale boete van 285 miljoen dollar boven het hoofd hangen.