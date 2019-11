India paait investeerders met soepelere taks

India wil zijn belastingklimaat verder versoepelen om daarmee investeerders van overzee aan te trekken. Volgens premier Narendra Modi moeten investering de economische groei van het land aanjagen.

Modi wees er in een toespraak op dat India recent al de vennootschapsbelasting verlaagd en een landelijke goederen- en dienstenheffing heeft ingevoerd om de economie van het land vooruit te helpen. Volgens hem wordt er hard gewerkt om de belastingregels nog soepeler te maken.

Aantrekken van nieuw kapitaal is de sleutel voor het creëren van banen en het stimuleren van groei. De economie van India kwam in het tweede kwartaal van dit jaar uit op 5 procent, waarmee sprake was van het laagste percentage in zes jaar tijd.

India overweegt belastingverlagingen voor particulieren en kijkt naar maatregelen om consumentenbestedingen aan te jagen. Modi verzekerde zijn toehoorders ervan dat investeerders met open armen zullen worden ontvangen.