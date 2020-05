‘India kijkt naar klacht over promotie Google Pay’

De mededingsautoriteiten in India hebben een vooronderzoek ingesteld na een klacht dat de techreus Google zijn marktpositie zou misbruiken om de eigen app voor mobiele betalingen op oneerlijke wijze te promoten. Persbureau Reuters meldt dat op basis van ingewijden.

Google Pay zou in de appstore voor smartphones en andere apparaten met een Android-besturingssysteem prominenter uitgelicht worden dan andere apps, bijvoorbeeld de in India populaire concurrenten Paytm en PhonePe. Naar verluidt kreeg de Competition Commission of India (CCI) hierover in februari al een klacht binnen. De identiteit van de klagende partij is niet bekendgemaakt.

De CCI zou een breder onderzoek in kunnen stellen naar de beschuldigingen, of de zaak kunnen laten gaan. Zowel het techconcern zelf als de Indiase toezichthouders hebben nog niet op het bericht gereageerd.

Het zou niet voor het eerst zijn dat Google in India met de mededingsautoriteiten te maken krijgt. Er loopt al een onderzoek omdat burgers eerder hadden geklaagd dat Google Android zou hebben gebruikt om concurrentie tegen te werken. Ook speelt er in het land nog een bezwaarprocedure over een boete van 21 miljoen dollar uit 2018. Die kreeg de Alphabet-dochter vanwege misbruik van de dominante positie van de eigen zoekmachine.