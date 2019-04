In vissersdracht pleiten voor behoud pulskor

Meer dan honderd Nederlandse vissers en sympathisanten deden dinsdag in Straatsburg een emotioneel beroep op het Europees Parlement om de pulstechniek (elektrisch vissen) vrij te geven. „Het klimaat is bij deze innovatie gebaat.”

Medewerkers van Visserijcoöperatie Urk bouwen in alle vroegte voor het gebouw van het Europees Parlement een ‘decor’ voor de demonstratie van pulsvissers later op de ochtend. De Urkers hebben een kraanwagen meegenomen die een groot net omhoog hijst. Naast de kraanwagen staat een vrachtwagen van vistransporteur Vebatrans, beschilderd is met een foto van de Noordzeekotter OD-6 uit Ouddorp en de tekst ”Fishing loves nature” – visserij houdt van de natuur.

puls

Tientallen vissers uit Urk, Zuid-Holland en Zeeland zijn ’s nachts met familieleden en sympathisanten naar Straatsburg gereisd. Met hun demonstratie voor –en ook in– het parlementsgebouw vragen ze aandacht voor het volgens hen duurzame karakter van de pulstechniek. Hun schepen gebruiken in vergelijking met de traditionele boomkorvisserij tot de helft minder brandstof en stoten dus minder CO2 uit. Ook wordt de zeebodem minder beroerd en is er minder ongewenste bijvangst, allemaal zaken die Europa zo belangrijk vindt. Het Europees Parlement dreigt de methode echter definitief in de ban te doen.

De pulsvisserij, waarbij tong en schol tijdens het vissen met behulp van zwakstroomstootjes van de zeebodem wordt opgeschrikt, is door Nederlandse vissers ontwikkeld. Zo’n tachtig schepen hebben ontheffing om ermee te werken. Franse milieuactivisten en kleinschalige Franse kustvissers hebben de afgelopen jaren een lobby gevoerd om de techniek te verbieden.

Zingen

Buiten voor het parlementsgebouw zingt zangeres Geke van der Sloot met een kinderen een protestlied. „Jaloezie, jaloezie”, klinkt het refrein. De vissers zingen uit volle borst mee. Euro-parlementariërs scharen zich in het koor. Ze zijn er allemaal van overtuigd: Franse kustvissers met hun verouderde scheepjes zijn alleen maar jaloers op hun Nederlandse collega’s, die wél geld hebben gestoken in de ontwikkeling van nieuwe technieken.

Familiebedrijven

Jurie Post uit Urk, bestuurslid van actiegroep Eendracht Maakt Kracht, leest in het parlementsgebouw een brandbrief voor. „In de EU gaat het om samenwerking. Laten we als Europese vissers samen ons best doen voor een beter klimaat, een betere natuur en een beter product. Deze innovatie mag niet verboden worden”, zegt Post, die met zijn zoons en vader laat zien dat Nederlandse visserijondernemingen geen grootindustriëlen zijn maar familiebedrijven.

Binnen probeert Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP), gekleed in een Urker vissersbaadje, zijn collega-Europarlementariërs alsnog te bewegen om de pulskor een kans te geven. Of hij daar in slaagt, durft hij voorafgaand aan de cruciale stemming niet te voorspellen. „In ieder geval wil ik er alles aan gedaan hebben om deze mooie techniek voor de sector te behouden.”