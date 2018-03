In Urk kom je maar weinig oldtimers tegen

Oldtimers zijn steeds meer in trek, bleek dinsdag uit cijfers van statistiekbureau CBS. Maar niet in Urk: daar rijden er –of staan er in de garage– drie per duizend inwoners, tegen gemiddeld zeventien in plattelandsgemeenten en zes in de steden.

Begin dit jaar telde Nederland ongeveer 140.000 klassieke personenauto’s van veertig jaar of ouder. Vier jaar geleden waren dat er nog zo’n 115.000.

oldtimers

Autobezitters met een wagen die de leeftijdsgrens van veertig jaar is gepasseerd, hoeven geen wegenbelasting te betalen. Voor 2014 lag die grens op 25 jaar. Benzineauto’s die toen ouder waren dan 25 jaar kunnen gebruikmaken van een overgangsregeling. Daardoor betalen de eigenaren van 81.000 auto’s een kwart van het normale wegenbelastingtarief, met een maximum van 123 euro. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat de auto in de maanden december, januari en februari niet op de openbare weg mag. In 2028 zijn alle auto’s uit de overgangsregeling veertig jaar of ouder en loopt deze regeling af.

Lang niet alle 140.000 oldtimers mogen nog de weg op. Een kwart ervan is geschorst omdat ze voor langere tijd niet zijn gebruikt. De eigenaar heeft in dat geval de WA-verzekering, de motorrijtuigenbelasting en de verplichte apk tijdelijk stopgezet via een schorsingsaanvraag bij de RDW, de vroegere Rijksdienst voor het Wegverkeer.

De gemiddelde leeftijd van een oldtimer is vijftig jaar. Ruim 260 klassieke wagens in Nederland zijn ouder dan 100 jaar.

De oudste daarvan is een Benz Velo uit 1894 van de Duitse autobouwer Karl Benz. Dit was de eerste auto die in serie werd gefabriceerd. Tussen 1894 en 1902 rolden er zo’n 1200 stuks van de band. De auto had een motor met een vermogen van 1,5 paardenkracht, later 3 pk. De topsnelheid lag op 20 kilometer per uur.

Volkswagen staat bij de Nederlandse oldtimerrijders op de eerste plaats. Ruim 13 procent van alle oldtimers –18.700 stuks– is van dit merk. Daarna volgen Mercedes (11.600 auto’s) en Citroën (9400 auto’s). Ook van Volvo, Ford, MG, Fiat en Opel rijden nog duizenden klassieke auto’s rond.

Gemiddeld reden oldtimers van veertig jaar en ouder in 2016 bijna 1700 kilometer. Ter vergelijking: andere auto’s in Nederland rijden gemiddeld acht keer zo veel, namelijk meer dan 13.000 kilometer per jaar.

Platteland

Het CBS heeft ook gekeken waar klassieke auto’s in trek zijn. De liefhebbers blijken vooral buiten de stedelijke gemeenten te zitten. Gemiddeld rijden in plattelandsgemeenten per duizend inwoners zeventien auto’s van veertig jaar of ouder rond. In zeer sterk stedelijke gemeenten zijn dat er slechts zes.

Inwoners van Terschelling en Laren voeren de ranglijst aan met gemiddeld 31 en 28 oldtimers per 1000 inwoners. Almere en Urk komen niet verder dan drie en staan daarmee onderaan. Het CBS geeft hiervoor geen verklaring.