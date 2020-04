In een week zijn er in Frankrijk drie miljoen werklozen bijgekomen waarvan wordt aangenomen dat ze tijdelijk zonder werk zitten als gevolg van de coronacrisis. De minister van Arbeid, Muriel Pénicaud, meldde dat inmiddels 700.000 ondernemingen voor in totaal acht miljoen werknemers een tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens de coronacrisis hebben aangevraagd. Dit betekent volgens de bewindsvrouw dat nu één op de drie mensen die in de particuliere sector werken zonder werk thuis zit.