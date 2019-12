In China gemaakte Tesla mogelijk goedkoper

Tesla overweegt de prijzen voor auto’s die in China gemaakt worden te verlagen. Bronnen vertellen aan persbureau Bloomberg dat de Tesla Model 3, die in het Aziatische land van de band rolt, ruim een vijfde goedkoper kan worden. Daarmee wil de maker van elektrische auto’s potentiële kopers over de streep trekken in de grootste automarkt ter wereld.

In China lopen de verkopen van elektrische auto’s al maanden terug nadat Peking eerder besloot subsidies voor de voertuigen te verlagen. Lagere prijzen moeten dit effect tegengaan.

Tesla wil de productiekosten drukken door meer gebruik te maken van lokaal geproduceerde onderdelen. Daardoor zou minder import nodig zijn en worden importtarieven vermeden. Ook hoopt de automaker dat de aanwezigheid van de gigafabriek in de Chinese stad de automaker een voorsprong geeft ten opzichte van concurrerende merken als BMW en Daimler.

Aan de auto’s die in Shanghai gemaakt worden, hangt momenteel een prijskaartje van minstens 355.800 yuan (45.640 euro). De prijzen kunnen mogelijk in de tweede helft van volgend jaar omlaag.