In China begraven ze geruimde varkens levend

Onder West-Europese varkenshouders circuleert sinds een paar dagen een video van een grootschalige ruiming van varkens in China. Duizenden varkens wachten in een lange rij open vrachtauto’s op hun einde. De dieren worden vervolgens levend in een enorme kuil gedumpt. Een graafmachine duwt dieren die nog op de rand lopen, naar beneden. Dan breekt de video af.

Het filmpje werd vrijdag door een Duitse varkenshouder op Twitter gezet. „Zo wordt in China de varkenspest bestreden. Dierenbescherming kennen ze daar niet. Als de kuil vol is, wordt hij afgedekt. Maar hier in Duitsland worden boeren als dierenkwellers en milieucriminelen weggezet”, schrijft Berhard Janßen uit Friesoythe (Nedersaksen).

Het is niet voor het eerst dat beelden van massale ruimingen uit China opduiken. In november was te zien hoe in een soortgelijke situatie honderden schreeuwende varkens levend werden begraven. De Europarlementariërs Jan Huitema (VVD) en Annie Schreijer-Pierik (CDA) kondigden toen aan dat ze bij het eerstvolgende debat over Afrikaanse varkenspest –een besmettelijke dierziekte die ook in Europa voorkomt– vragen zouden stellen over de manier waarop China varkens ruimt.

Dat laatste is er niet van gekomen, laat Schreijer-Pierik donderdag via haar woordvoerder weten. De discussie spitste zich namelijk helemaal toe op Europa. Het nieuwe filmpje is voor haar aanleiding om schriftelijke vragen te stellen aan de Europese Commissie. Schreijer wil weten of het bestuur van de EU bereid is China onder druk te zetten „om deze gruwelijke praktijken te staken, bijvoorbeeld in een handelsoverleg of een politieke top.”

Het Britse landbouwblad Farmers Weekly heeft uitgezocht dat de nieuwste video afgelopen herfst in China is gemaakt. Volgens het blad is het begraven van levende dieren in strijd met richtlijnen voor de bestrijding van besmettelijke dierziekten van de wereldorganisatie voor diergezondheid OIE. De Britse tak van dierenwelzijnsorganisatie Compassion in World Farming heeft via de Chinese ambassadeur in Londen aangedrongen op stopzetting van deze wrede praktijk.

Afrikaanse varkenspest dook begin augustus 2018 in China op. Inmiddels zijn volgens Farmers Weekly, dat zich op cijfers van de Chinese overheid baseert, meer dan honderd uitbraken bevestigd. Om verdere verspreiding tegen te gaan zijn meer dan 916.000 varkens geruimd.

Linda Janssen-Verriet, voorzitter van de Nederlandse varkenshoudersorganisatie POV, vindt de beelden „verschrikkelijk.”

Ook Robert Hoste, econoom varkenshouderij bij de Wageningen Universiteit, heeft ze gezien. Hij zegt dat dierenwelzijn in China „bij lange na” niet dezelfde rol speelt als in Nederland.

Paul Bens, directeur van DLV Advies, een organisatie die Nederlandse boeren adviezen voor hun bedrijfsvoering geeft, wil niet oordelen over de aanpak in een andere cultuur. Wel denkt hij dat wereldwijde afspraken over verbetering van dierenwelzijn en bescherming van het milieu in het voordeel van de landbouw in West-Europa zouden werken. Maar zulke afspraken zijn „ver weg”, zegt hij.