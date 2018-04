In 3 uur en 41 minuten per trein van Londen naar Amsterdam

Met een snelle trein tussen Londen en Amsterdam wil de Eurostar Group reizen vanuit Groot-Brittannië naar Nederland en vice versa aantrekkelijk maken. Woensdag werd het tracé, vooralsnog gedeeltelijk, officieel geopend.

„We are boarding!” Breed glimlachend stapt NS-topman Roger van Boxtel op station London St. Pancras aan boord voor de eerste officiële Eurostar-rit tussen Londen en Amsterdam. Even later spreekt de machinist over een „historische maidentrip die vier grote Europese steden met elkaar verbindt.” Het begin is veelbelovend: deze hogesnelheidstrein voor de eerste reis tussen Londen en Amsterdam is met 900 reizigers helemaal volgeboekt.

Het is even spannend voor de medewerkers van Eurostar: juist in de week waarin de rechtstreekse treinverbinding in gebruik wordt genomen, staken de machinisten in Frankrijk. Dinsdag vielen er drie treinen op andere trajecten uit, zegt woordvoerder Evelyn van Cleven van Eurostar. Van hectiek is echter niets te merken: alleen de wachtrij op station Brussel-Zuid is dinsdagmiddag nogal lang.

Stroepwaffels

De wachtrij op St. Pancras is woensdagmorgen nóg langer. Er zijn veel reizigers die de eerste rechtstreekse rit willen meemaken. Ongeveer de helft van hen stapt uit in Brussel, de rest reist door naar Rotterdam en Amsterdam. Britse medewerkers van Eurostar delen alvast gratis „stroepwaffels” uit.

Reizigers worden aan boord onthaald op een licht of warm ontbijt naar keuze, samengesteld door chef-kok Raymond Blanc. De culinair directeur van Eurostar liet zich inspireren door typisch Nederlandse gerechten. „De reis is te kort voor een vijfgangenmaaltijd. Daarom bieden we simpele, smakelijke snacks met onder meer kaas uit Gouda en chocola uit Amsterdam”, vertelt hij. Blanc trainde een team dat jaarlijks ruim 600.000 kilo aan gerechten zal verwerken.

Duurzaam

Vanaf station Brussel-Zuid wordt er champagne geschonken. Ondertussen geven Van Boxtel en zijn collega van Eurostar, Mike Cooper, interview na interview. Cooper spreekt over „een geweldige dag voor alle reizigers in Europa.” „Zij reizen nu in 3 uur en 41 minuten van hartje Londen naar hartje Amsterdam. De trein is bovendien van alle gemakken voorzien, met gratis wifi en geweldig amusement.”

Reizigers die het wifinetwerk in de trein gebruiken, kunnen 75 meter onder het Noorzeeoppervlak onder meer een virtualrealityrondleiding krijgen. Cooper wijst erop hoe duurzaam de treinverbinding is. „Er zijn vijf vliegtuigen nodig om het aantal passagiers van één Eurostar-trein te vervoeren. Ik denk dat dit veel Nederlanders aanspreekt.”

Toch moeten reizigers nog even wachten voordat ze maximaal van het tracé kunnen profiteren. De treinreis is weliswaar ruim een uur korter dan voorheen, maar de trein kan in Nederland niet op volle snelheid rijden. Bovendien is er nog geen directe verbinding vanuit Amsterdam naar Londen mogelijk. Dat heeft te maken met de grenscontrole, die alleen in Brussel mogelijk is. Reizigers zullen via die stad moeten blijven reizen zolang er geen controle in Amsterdam is geregeld. Cooper is echter optimistisch: „De Nederlandse overheid heeft beloofd dat de route sneller wordt. Hoe positiever de reiziger is, hoe eerder die stap wordt genomen.”