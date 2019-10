Impossible Foods wil uitbreiden naar Europa

De Amerikaanse producent van plantaardige burgers, Impossible Foods, wil zijn producten ook in Europa slijten. De maker van onder meer de Impossible burger, die ook door restaurantketen Burger King in de VS wordt verkocht, heeft een aanvraag ingediend bij de Europese voedselwaakhond voor het vermarkten van zijn ingrediënt heem dat de burgers zijn authentieke vleessmaak en -kleur geeft.

Ander dan in de VS zijn genetisch gemodificeerd voedsel en etikettering strak gereguleerd in de EU. Daardoor kan het nog wel enige tijd duren voordat goedkeuring wordt verkregen. Krijgt Impossible Foods groen licht, dan krijgt het bedrijf toegang tot de almaar groeiende Europese markt voor namaakvlees.

De aanvraag van Impossible Foods werd eind vorige maand in Nederland ingediend. Vorige maand sprak Impossible Foods nog de ambitie uit om plantaardig vlees te verkopen in elke afzonderlijke regio van de wereld.