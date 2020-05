Import uit China opnieuw lager in maart

Nederland heeft in maart minder goederen uit China en Hongkong geïmporteerd dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers van de Nederlandse goederenhandel. Ook in februari was er al sprake van een daling. Door de uitbraak van het coronavirus gingen veel fabrieken in China vanaf januari geheel of gedeeltelijk dicht.

De waarde van de import uit China lag in maart 9 procent lager dan een jaar eerder, in februari was er een min van 10 procent. In de twee maanden samen is voor ruim 700 miljoen euro minder aan Chinese goederen ingevoerd. Met name de invoer van computers, laptops en toebehoren als modems en routers liep terug. Ook in andere sectoren was er een neergang. Wel werd er voor meer geld aan zonnepanelen en halfgeleiderelementen ingevoerd.

Vorig jaar haalde Nederland voor 49 miljard euro aan goederen uit Duitsland, zo’n twee derde daarvan wordt direct weer uitgevoerd. De rest bestaat uit grondstoffen of halffabrikaten voor onze eigen industrie of wordt hier aan consumenten verkocht.

Niet alleen de importwaarde uit China en Hongkong nam af. De volledige import lag in maart met 36,5 miljard euro 8 procent lager dan een jaar eerder. Die daling werd voor een groot deel veroorzaakt door de sterk gedaalde olieprijs.