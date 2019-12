‘Import uit China kost Nederland geen banen’

Goedkopere producten uit China een Oost-Europa, die door de open grenzen Nederland makkelijk binnenkomen, hebben de industrie geen banen gekost. Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) op basis van eigen onderzoek over de jaren 2001 tot 2016. Op regionaal niveau zijn wel wat winnaars en verliezers.

Industriële banen gaan in doorsnee niet verloren, omdat een open economie ook bijdraagt aan de werkgelegenheid, aldus het CPB. In de regio Noordoost-Groningen zorgde globalisering bijvoorbeeld voor meer banen. Chemiebedrijven, die rond Delfzijl zitten, profiteerden de laatste jaren van meer vraag naar hun producten uit het buitenland. Ook hadden ze relatief weinig concurrentie vanuit China. Dat alles zorgde ervoor dat de werkgelegenheid in die regio in die periode toenam.

Op regionaal niveau daalde de werkgelegenheid in de meetperiode door globalisering vooral buiten de Randstad, concluderen de onderzoekers. Daar zijn ook relatief gezien meer industriële bedrijven gevestigd. Voorbeelden van de getroffen regio’s zijn Eindhoven, waar veel producenten van elektronica zitten, en Tilburg, met relatief veel makers van textiel. Het negatieve effect op de werkgelegenheid bleef daar beperkt tot 1 procent, uitgesmeerd over een periode van vijftien jaar.