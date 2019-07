Import cacao in tien jaar verdubbeld

Nederland heeft vorig jaar 1,1 miljard kilo cacaobonen geïmporteerd. Daarmee is de hoeveelheid ingevoerde cacao in tien jaar tijd verdubbeld, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Nederland is ’s werelds grootste importeur van de grondstof voor chocolade.

Van alle ingevoerde cacaobonen gaat ongeveer een kwart voor export weer direct naar het buitenland. De rest wordt in Nederland geconsumeerd of verwerkt tot bijvoorbeeld cacaopoeder of -boter voor verkoop over de grens. Meer dan de helft van de bonen komt uit Ivoorkust, gevolgd door Ghana, Kameroen en Nigeria.

Bij de invoer van andere agrarische grondstoffen speelt Nederland ook een grote rol. Naar gewicht gemeten was Nederland vorig jaar de op drie na grootste importeur van palmolie ter wereld. Van alle lidstaten van de Europese Unie voerde ons land bovendien de meeste sojabonen in.

Ook de import van koffie is in de afgelopen tien jaar verdubbeld, tot een gewicht van 300 miljoen kilo vorig jaar. De grootste importeurs van koffie zijn, naar gewicht gemeten, de Verenigde Staten, Duitsland en Italië. Nederland staar hier op de achtste plaats.