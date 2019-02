Import buitenlands gas voor eerst groter dan productie Nederlands gas

Nederland voerde in 2018 voor het eerst meer buitenlands gas in dan het zelf produceerde.

Dat bleek donderdag uit de jaarcijfers van GasTerra, het bedrijf dat het Nederlands gas vermarkt. Het buitenlandse gas komt vooral uit Rusland en Noorwegen.

Dat Nederland niet langer zelfvoorzienend is als het om gas gaat, heeft alles te maken met het kabinetsbesluit om de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk te beëindigen. De hoeveelheid Nederlands aardgas die GasTerra leverde, daalde in 2018 met 1,1 miljard kubieke meter naar 55,5 miljard kubieke meter. Een jaar eerder zag het bedrijf een nog grotere daling in de gaslevering.

Ondanks het terugschroeven van de gaswinning in Groningen heeft GasTerra in 2018 toch meer omzet gehaald. De gashandelaar boekte het afgelopen jaar een omzet van 11,2 miljard euro, tegen 9,6 miljard een jaar eerder. GasTerra schrijft de gestegen omzet vooral toe aan hogere marktprijzen.