„Impact heffingen VS op China beperkt”

De Amerikaanse importheffingen zullen slechts een beperkt direct effect hebben op de economie van China. Dat stellen kredietbeoordelaars Moody’s en Fitch, die overigens verwachten dat de Verenigde Staten en China waarschijnlijk via onderhandelingen tot een oplossing zullen komen.

Moody’s geeft aan dat handel in de afgelopen jaren een kleinere bijdrage levert aan de groei van de Chinese economie en dat mede daardoor de Chinese kwetsbaarheid voor een handelsconflict is afgenomen. Het bureau verwacht dat de VS en China zullen proberen te voorkomen dat het handelsconflict echt uit de hand loopt omdat dit voor beide landen negatief uitpakt. Fitch gaf aan dat een volledige handelsoorlog tussen beide economische grootmachten risico’s kan opleveren voor bedrijven in Azië en het gebied rond de Grote Oceaan.

De laatste tijd zijn de spanningen tussen de VS en China over handel weer wat afgenomen, mede door een toespraak van de Chinese president Xi Jinping die benadrukte dat zijn land meer open moet worden voor buitenlandse investeerders. Ook gaf Xi aan dat China de heffingen op de import van auto’s zal verlagen. De Amerikaanse president Donald Trump had geklaagd over de in zijn ogen oneerlijke autohandel tussen de VS en China.