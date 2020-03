Impact coronavirus wordt zichtbaar in februaricijfers AF-KLM

Luchtvaartonderneming Air France-KLM publiceert dinsdag de vervoersstatistieken van de maand februari. Dan wordt voor het eerst duidelijk wat de impact van het coronavirus is geweest. De onderneming zag zich door het virus genoodzaakt vluchten van en naar China te schrappen. Ook op andere routes zullen de problemen de reisdrift van reizigers hebben ingedamd.

De Nederlands-Franse maatschappij zei eerder rekening te houden met een hap van 150 miljoen tot 200 miljoen euro uit de operationele winst in het eerste kwartaal van dit jaar. Daarbij zou de impact pas per februari te merken zijn in de cijfers. De problemen in bijvoorbeeld Noord-Italië en het gegeven dat KLM langer niet vliegt op bepaalde Chinese steden zijn nog niet in de winstraming opgenomen.

Ook andere maatschappijen kampen met problemen. Het Duitse Lufthansa overweegt zelfs steun te vragen van de overheid om zo de financiële impact van het coronavirus te helpen verzachten. De internationale luchtvaartorganisatie IATA denkt dat de schade voor de luchtvaart door het virus dit jaar wereldwijd kan oplopen tot 113 miljard dollar.