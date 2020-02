Impact coronavirus op Apple-plannen ongewis

Apple-baas Tim Cook weet nog niet wat de impact van het nieuwe coronavirus zal zijn op de toekomstplannen van het Amerikaanse techbedrijf. Apple zou onder meer aan nieuwe iPhones met 5G-technologie en een nieuwe virtual reality-headset werken, maar Cook gaf tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering geen details prijs. Ook hints over nieuwe producten bleven dit keer uit.

Volgens Cook, die tijdens de vergadering samen met andere bestuurders werd herkozen, staat Apple door de uitbraak en de verspreiding van het virus onmiskenbaar voor een uitdaging. Door het virus gingen onder meer fabrieken in China, waar Apple-producten worden gemaakt, dicht. Ook in de leveringsketen ondervindt Apple problemen. Ook winkels van de techreus in China sloten hun deuren.

Over de financiële impact van het virus deed Cook geen uitlatingen. Hij sprak wel de verwachting uit dat de wearables van Apple zoals de AirPods en Apple Watch dit jaar meer dan 40 miljard dollar aan omzet zullen opleveren.

Ook liet Cook zich desgevraagd uit over het verzoek van de Amerikaanse overheid om iPhones te kunnen ontgrendelen. Daar zal Apple niet op ingaan. Ook meldde Cook dat hij meer heil ziet in het ontwikkelen van nieuwe content voor zijn streamingdienst dan dat het bedrijf oude rechten van succesvolle programma’s zoals hitserie Friends opkoopt.