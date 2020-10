Impact coronacrisis op havens Zeeland en Gent daalt licht

De havens van Zeeland en Gent (België) boekten in de eerste negen maanden van dit jaar een goederenoverslag via de zeevaart van 47,1 miljoen ton. Dat is 12,8 procent minder dan in dezelfde periode in 2019.

Voor North Sea Port, zoals het samenwerkingsverband van de havens heet, is de coronacrisis nog steeds duidelijk voelbaar. Maar sinds juli is het verlies elke maand met enkele procenten minder groot.

De helft van de daling van de goederenoverslag wordt veroorzaakt door olieproducten. Ook bij de vaste minerale brandstoffen, ijzererts en voertuigen was de overslag kleiner. Daartegenover staat dat de overslag van schroot, meststoffen, voedingsproducten en landbouwproducten er weer op vooruit gaat.

Bij de overslag via de binnenvaart is een daling van 7 procent te zien in de eerste negen maanden van dit jaar, voornamelijk bij de overslag van stukgoed en vloeibare bulkproducten.