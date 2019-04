IMF ziet grotere economische malaise in Iran

De economie van Iran zal dit jaar waarschijnlijk opnieuw fors krimpen met een inflatie die kan oplopen tot 50 procent onder druk van de strengere Amerikaanse handelssancties tegen het land. Dat schrijft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een rapport over Iran.

Het IMF schat dat de Iraanse economie dit jaar met 6 procent zal krimpen, na een neergang met 3,9 procent vorig jaar. De Iraanse munt is sterk in waarde gedaald waardoor importen duurder worden. Met 50 procent zou de inflatie in Iran op het hoogste niveau uitkomen sinds 1980. Het IMF had eerder op een geldontwaarding van 37 procent gerekend. Met dergelijke grote prijsstijgingen volgt Iran in de voetsporen van landen als Venezuela en Zimbabwe die ook kampen met gierende inflatie.

De Verenigde Staten willen de Iraanse olie-export reduceren tot nul. Nu mogen diverse landen, waaronder China, nog altijd olie kopen in Iran maar die afspraken lopen begin mei af. President Donald Trump liet de sancties tegen Iran in november vorig jaar opnieuw ingaan. Volgens Trump hield Teheran zich niet aan de afspraken uit het nucleaire akkoord van 2015 en werd stiekem toch gewerkt aan kernwapens.