IMF waarschuwt weer voor protectionisme

Protectionistische maatregelen zijn nadelig voor iedereen. Ze zorgen niet alleen voor hogere prijzen en een schraler productaanbod, maar beperken ook de rol die de wereldhandel speelt bij productieverbetering en innovatie. Die waarschuwing uitte Christine Lagarde, topvrouw van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), woensdag.

„De geschiedenis leert dat importbelemmering iedereen pijn doet, vooral armere consumenten”, zei Lagarde na afloop van een congres in Hongkong. De IMF-directeur reageerde op de escalatie van een handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China, die vorige week over en weer schermden met importheffingen. Overheden moeten altijd afzien van dergelijke maatregelen, stelde ze. Bij het oplossen van economische geschillen moet een gelijk speelveld het doel zijn.

Lagarde was over het algemeen positief over de wereldeconomie. Wel stelde ze een vertraagde mondiale groei voor dit en volgend jaar in het vooruitzicht, doordat overheden stimulerende maatregelen terugschroeven.