IMF vreest recessie van niveau crisis 2008 of erger

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vreest vanwege de coronapandemie voor een „recessie die minstens zo erg is als tijdens de wereldwijde financiële crisis van 2008 of erger”. Maar de organisatie verwacht in 2021 weer herstel. Dat heeft IMF-topvrouw Kristalina Georgieva laten weten.

Volgens het IMF is belangrijk dat landen zoveel mogelijk samenwerken om hun bevolking te beschermen en de economische schade van de virusuitbraak zoveel mogelijk te beperken. „Dit zijn buitengewone omstandigheden. Veel landen nemen al ongekende maatregelen. Wij van het IMF, samen met al onze lidstaten, zullen hetzelfde doen.” Georgieva kwam overigens niet met concrete, nieuwe groeiramingen voor de wereldeconomie.

Het IMF heeft eerder tientallen miljarden opzijgezet om landen te ondersteunen bij het verzachten van de economische pijn. Als het nodig is kan het fonds zelfs voor zo’n 1000 miljard dollar aan leningen regelen, herhaalde Georgieva maandag. Meer dan tachtig landen hebben al bij het fonds verzoeken om hulp ingediend.

In een verklaring na een videoconferentie met de ministers van Financiën en centralebankhoofden van de G20-landen, benadrukte Georgieva verder dat vooral opkomende markten en landen met lage lonen het momenteel moeilijk hebben. Beleggers en investeerders hebben volgens haar al zo’n 83 miljard dollar uit die economieën weggehaald sinds het begin van de coronacrisis.