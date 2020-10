‘IMF verhoogt ramingen voor wereldeconomie’

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) komt dinsdag naar verwachting met een lichte verhoging van zijn ramingen voor de wereldeconomie. Onlangs liet IMF-topvrouw Kristalina Georgieva al doorschemeren dat de vooruitzichten iets minder somber zijn dan begin van de zomer. Maar wat de prognose precies wordt, wilde ze nog niet zeggen.

Eind juni voorzag het fonds voor dit jaar nog een klap van 4,9 procent voor de mondiale economie, gevolgd door een heropleving van 5,4 procent in 2021. Het Nederlandse bruto binnenlands product zou volgens de juniraming dit jaar met 7,7 procent afnemen. Voor volgend jaar werd in ons land 5 procent groei voorzien.

Het IMF en de Wereldbank houden komende dagen weer hun gebruikelijke najaarsvergaderingen. Vanwege de virusuitbraak zullen deze belangrijke bijeenkomsten dit keer digitaal plaatsvinden. Net als in eerdere jaren komen er in aanloop naar de vergaderingen diverse toonaangevende rapporten naar buiten.

Zo publiceert het IMF naast de nieuwe ramingen ook een studie over de financiële stabiliteit in de wereld. Op dit vlak valt ook nieuws te verwachten van De Nederlandsche Bank (DNB) die dinsdag eveneens zijn halfjaarlijkse Overzicht Financiële Stabiliteit presenteert. President Klaas Knot van de centrale bank gaat daarbij ook in gesprek met journalisten. De aandacht gaat vooral uit naar Knots oordeel over de coronacrisis, en de impact die dit heeft op de Nederlandse economie.