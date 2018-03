IMF: staalheffing ook schadelijk voor VS zelf

De aangekondigde Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium zorgen niet alleen voor economische schade buiten de Verenigde Staten, maar waarschijnlijk ook in de VS zelf. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een reactie.

Volgens de belangrijke internationale organisatie zijn de Amerikanen en Amerikaanse bedrijven immers zelf ook grote gebruikers van aluminium en staal. Het IMF is daarnaast bezorgd dat door deze stap mogelijk ook andere landen met invoerbeperkingen gaan komen.

„We moedigen de VS en zijn handelspartners aan om constructief samen te werken om handelsbelemmeringen te verminderen en handelsmeningsverschillen op te lossen zonder toevlucht te nemen tot dergelijke noodmaatregelen”, aldus het fonds.

De Verenigde Staten gaan vanaf volgende week een importheffing opleggen van 25 procent voor buitenlands staal en van 10 procent voor aluminium. De stap kan leiden tot tegenmaatregelen van onder meer China en de EU.