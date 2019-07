IMF: samenwerken kan crypto’s verder helpen

Centrale banken zouden moeten samenwerken met private partijen bij het uitgeven van eigen cryptomunten. Dat zou beter zijn dan wanneer centrale banken helemaal alleen aan de slag gaan met digitaal geld. Dat oppert het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een nieuw rapport over digitaal geld.

De organisatie uit Washington is erg overtuigd van de voordelen van cryptogeld, zoals het gemak, de snelheid van transacties, de lage kosten en het wereldwijde bereik. Wanneer centrale banken in de cryptowereld een grotere rol spelen, zouden de risico’s rond munten als de bitcoin kunnen worden ingedamd, denkt het IMF.

In het gesuggereerde scenario zouden centrale banken aanbieders van cryptogeld ondersteunen, terwijl de private partijen het leeuwendeel van het werk voor hun rekening nemen. Een voordeel daarvan is dat de reputatie van een centrale bank niet meteen in het geding komt als er bijvoorbeeld technische problemen zijn.

„We moeten een omgeving creëren waarin de voordelen van deze technologie kunnen worden benut, terwijl de risico’s worden geminimaliseerd” zegt David Lipton, waarnemend topman van het IMF. „Hiervoor is samenwerking nodig, tussen landen, maar ook tussen sectoren. Centrale bankiers, regelgevende instanties, ministeries van Financiën, mededingingsautoriteiten, valuta-uitgevers en technologie-experts zullen een gemeenschappelijke taal moeten spreken voor een gemeenschappelijk doel.”

In de studie belicht het IMF ook de vele risico’s van cryptogeld. Denk aan bedreigingen voor zwakkere valuta en bezorgdheid over consumentenbescherming en financiële stabiliteit. Ook wordt cryptogeld vaak in verband gebracht met illegale activiteiten.

Centrale banken in diverse landen zijn al aan het kijken naar een zogeheten Central Bank Digital Currency (CBDC). In Uruguay is zelfs al een proef opgezet. Ook de centrale banken van bijvoorbeeld de Bahama’s en China zouden geïnteresseerd zijn. In Europa wordt eveneens onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. Het IMF zelf kwam eerder dit jaar met de Learning Coin, een ‘quasi-cryptomunt’ om eigen personeel en dat van de Wereldbank beter bekend te maken met digitaal geld.