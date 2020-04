IMF roept overheden op geldkraan open te draaien in coronastrijd

Overheden moeten in deze crisistijd de geldkraan flink opendraaien om het nieuwe coronavirus te bestrijden en de eigen economieën zoveel mogelijk te ondersteunen. Met die aanbeveling komt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een nieuw rapport.

Afgelopen tijd hebben beleidsmakers verspreid over de wereld al veel coronamaatregelen genomen, variërend van aanvullende uitkeringsregelingen en ingrepen om faillissementen te voorkomen tot fysieke voedselpakketten voor mensen die in isolatie zitten. Volgens het IMF zijn al die ingrepen bij elkaar opgeteld al goed voor zo’n 8000 miljard dollar.

Daar blijft het waarschijnlijk niet bij. Als de pandemie eenmaal onder controle is, lijkt een mondiaal gecoördineerde stimulering via overheidsinvesteringen een effectief middel om economisch herstel te bevorderen, aldus de kenners bij het fonds.

„We weten niet genoeg om de timing en omstandigheden van het uiteindelijke herstel te voorzien. Maar in tijden van nood is het aan beleidsmakers om alles te doen wat nodig is”, zegt Vitor Gaspar, die bij het IMF het hoofd is van al het onderzoek naar fiscale zaken. Hij benadrukt dat het cruciaal is om levens te redden en de bevolking te beschermen.

„Zorg wel dat u de bonnen bewaart”, voegt Gaspar toe. Daarmee bedoelt hij dat het belangrijk is dat landen al hun investeringen goed in de boeken opnemen, en ook goed kijken naar hun eigen financiële mogelijkheden.

Niet alle maatregelen zorgen direct voor begrotingstekorten en schulden, maar ze brengen op een iets langere termijn vaak wel financiële risico’s met zich mee. Denk aan overheidsgaranties voor bedrijfsleningen, zoals die ook in Nederland worden afgegeven. Als die leningen uiteindelijk nooit terugbetaald kunnen worden, krijgt de overheid later met kosten te maken.