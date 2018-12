IMF: pak verschillen op arbeidsmarkt aan

De verschillen tussen werknemers met een vast of tijdelijk contract en zzp’ers moeten worden verkleind en de lonen zouden omhoog moeten. Ook is het tijd om het pensioenstelsel te hervormen. Dan kunnen ook meer zzp’ers daaraan deelnemen. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een rapport over Nederland.

De belastingregels voor werknemers en zzp’ers en de verschillen in sociale bescherming moeten volgens het IMF worden aangepakt. De loonbelasting kan nog wel iets lager, maar de huidige voorgestelde verlaging van die belasting en de verhoging van het lagere btw-tarief zijn goede eerste stappen, zei IMF-econoom Tom Dorsey in een toelichting. Tegelijkertijd mag de flexibiliteit op de arbeidsmarkt worden vergroot. Als dat laatste gebeurt, zijn bedrijven volgens hem ook eerder geneigd om de salarissen te verhogen.

Ook op pensioenvlak moet het verschil tussen werknemers en zzp’ers aangepakt worden. Door het pensioenstelsel te hervormen naar een systeem met persoonlijke potten, komt er meer transparantie en minder onzekerheid. Zo’n systeem is ook aantrekkelijker voor zelfstandigen.

Het IMF wil ook dat verdere stappen worden gezet om de schulden van huishoudens te verlagen. De afgelopen jaren zijn al maatregelen genomen om de hypotheekschulden te verlagen. Het maximale leenbedrag voor hypotheken moet echter nog verder omlaag en de hypotheekrenteaftrek moet wat de IMF-economen betreft verdwijnen. Huren en kopen worden dan hetzelfde behandeld.

Verder stagneert de groei van het midden- en kleinbedrijf. Die ondernemingen kunnen onder meer moeilijk aan krediet komen en hebben moeite bij het vinden van personeel. Het IMF zou een kredietbureau willen zien voor bedrijven, waardoor banken sneller de kredietwaardigheid kunnen inschatten. Ook moet er meer geld naar onderzoek en ontwikkeling.

Overigens is de Nederlandse economie volgens het IMF in een relatief goede staat en wijst er op dat de overheid nog wat bestedingsruimte heeft. Terwijl de regering stuurt op een sluitende begroting, staat het Europese stabiliteitspact een tekort van 0,5 procent van het bruto binnenlands product toe. De organisatie voorziet voor komend jaar een economische groei van 2,25 procent, iets lager dan de eerder voorspelde 2,6 procent.