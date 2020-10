IMF minder somber over vooruitzichten Nederlandse economie

De Nederlandse economie krimpt dit jaar waarschijnlijk minder sterk dan eerder gedacht. Dit voorziet het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dat ook zijn ramingen voor de wereldeconomie naar boven heeft bijgesteld. Door de vele overheidssteun en versoepeling van lockdownmaatregelen is het beeld mondiaal iets minder somber dan begin van de zomer nog werd voorspeld.

Voor 2020 gaat het fonds nu uit van 5,4 procent krimp in Nederland, waar bij de vorige raming in juni nog gerekend werd op een neergang van 7,7 procent. Dat de economie dit jaar minder krimpt betekent ook dat er volgend jaar minder herstel te verwachten is. In 2021 gaat de Nederlandse economie waarschijnlijk nog maar 4 procent vooruit, een volle procent minder dan eerder gemeld.

De mondiale economie krijgt dit jaar een klap van 4,4 procent, denkt het IMF nu. Eerder werd nog een neergang van 4,9 procent voorzien. De prognose voor het herstel in 2021 is bijgesteld van 5,4 procent naar 5,2 procent. De aanpassingen zijn vooral te danken aan het feit dat economische gegevens in de afgelopen maanden iets minder slecht uitpakten dan aanvankelijk was aangenomen.

Maar behalve voor China, waar al jaren sprake is van sterke groei, gaat het IMF voor alle belangrijke economieën nog steeds uit van krimp. Zo wordt voor de Verenigde Staten en Duitsland op minnen van dik 4 en 6 procent gerekend. De Britse en de Franse economieën hollen waarschijnlijk bijna 10 procent achteruit, veel sterker dan de Nederlandse. Mogelijk heeft dat te maken met de strengere lockdownmaatregelen in die landen.

„Deze crisis is nog lang niet voorbij”, benadrukt IMF-hoofdeconoom Gita Gopinath. „De werkgelegenheid blijft ver onder het niveau van voor de coronacrisis en op de arbeidsmarkt zijn de tegenstellingen groter geworden aangezien werknemers met een laag inkomen, jongeren en vrouwen harder worden getroffen.” Ze vreest dat er dit jaar bijna 90 miljoen mensen in extreme armoede terechtkomen.

Gopinath geeft ook aan dat de prognoses nog erg onzeker zijn, vanwege de nieuwe golf aan coronabesmettingen. Dit zou het herstel zomaar kunnen schaden. Ook blijft het lastig te voorspellen wanneer behandelingen en vaccins precies beschikbaar komen. Ze waarschuwt dat slecht nieuws hierover ook voor onrust op de financiële markten kan zorgen. Er is wereldwijd al zo’n 12 biljoen dollar aan coronasteun beschikbaar gekomen vanuit overheden. Maar Gopinath weet nu al dat dit waarschijnlijk niet genoeg is. „Er moet nog veel worden gedaan om een duurzaam herstel te garanderen.”

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Ga voor een interactieve graphic naar https://t.localfocus.nl/anp/?3620438. De graphic is opgemaakt in uw huisstijl en in formats voor print en online. De graphic wordt aangeboden aan klanten van de graphicsdienst van het ANP en LocalFocus.