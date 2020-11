IMF: herstel wereldeconomie zwakt af door nieuwe golf coronavirus

Het herstel van de wereldeconomie dreigt af te zwakken door de heropleving van het coronavirus en de bijbehorende maatregelen voor bedrijven en huishoudens om besmettingen te beperken. Daarvoor waarschuwt het Internationaal Monetair Fonds (IMF). „Onzekerheid en risico’s zijn buitengewoon hoog”, stelt het instituut in een nieuw rapport in de aanloop van de G20-top die dit weekend plaatsvindt.

Het fonds wijst erop dat de beurskoersen de laatste tijd flink zijn opgelopen. Dit geeft in de ogen van het IMF een vertekend beeld van de huidige economische situatie. Dat er de laatste tijd progressie wordt geboekt met de ontwikkeling van coronavaccins doet hier niets aan af. „Hoewel wereldwijde economische activiteit sinds juni is aangetrokken, zijn er tekenen dat het herstel aan momentum verliest en dat de crisis waarschijnlijk diepe, oneven littekens achterlaat”, aldus het IMF.

In het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk zijn nieuwe beperkingen ingesteld om verspreiding van het virus in te dammen. In delen van de Verenigde Staten is dat nu ook het geval. Ze zijn misschien niet zo streng als de eerder ingestelde lockdowns, maar kunnen volgens het IMF zeker „de groei beschadigen”.

Het fonds spoort overheden en centrale banken daarnaast aan om niet te snel te stoppen met steun. De Amerikaanse Federal Reserve en de Europese Centrale Bank (ECB) beraden zich momenteel op verdere steunmaatregelen. Maar in de Verenigde Staten wil het nog niet vlotten met gesprekken over aanvullende steunmaatregelen, en in Europa hangt het Europees coronaherstelfonds van 750 miljard euro aan een zijden draadje vanwege dwarsliggende landen zoals Polen en Hongarije die het niet eens zijn met de voorwaarden.

IMF-topvrouw Kristalina Georgieva dringt er bij de G20-landen op aan om op elkaar afgestemde steunpakketten te maken. Als landen in hun eentje hun gang gaan zijn ze ruim twee derde meer kwijt dan wat het zou kosten als er wordt samengewerkt.