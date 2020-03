IMF heeft veel geld klaar liggen om landen te helpen

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft miljarden dollars klaarliggen om landen te ondersteunen bij het verzachten van de economische schade door het nieuwe coronavirus. Dat heeft IMF-topvrouw Kristalina Georgieva gezegd tijdens een persconferentie. Volgens haar raakt de virusuitbraak de wereldeconomie hard. De wereldwijde economische groei komt dit jaar waarschijnlijk „diep, diep beneden het niveau van vorig jaar” uit.

Een precieze voorspelling over de schade wilde Georgieva nog niet geven. Ze wees er onder meer op dat nog niet duidelijk is hoelang alle economische problemen als gevolg van het virus zullen aanhouden. De organisatie met hoofdkantoor in Washington is vooral bekend doordat het bij financiële crises ingrijpt. Het fonds helpt landen in problemen met kredieten.

Zusterorganisatie de Wereldbank melde dinsdag al 12 miljard dollar uit te trekken voor de gevolgen van de virusuitbraak. Daarbij gaat het zowel om de aanpak van de ziekte als de economische gevolgen. Het geld is bedoeld voor ontwikkelingslanden die door middel van een versnelde aanvraag eerder over geld kunnen beschikken. Eerder maakten het IMF en de Wereldbank al bekend dat hun voorjaarsvergadering in Washington niet doorgaat wegens de virusuitbraak. Het evenement wordt in plaats daarvan online gehouden.