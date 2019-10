IMF: groei wereldeconomie verder omlaag

De aanhoudende handelsoorlog begint steeds meer zijn tol te eisen. Het Internationaal Monetair Fond (IMF) moet zijn groeiramingen voor de wereldeconomie daarom verder naar beneden bijstellen. Volgens topvrouw Kristalina Georgieva van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) kent de wereldeconomie dit jaar waarschijnlijk de laagste groei in bijna een decennium.

„Mede door de handelsspanningen zijn de wereldwijde productieactiviteit en investeringen aanzienlijk verzwakt”, constateert ze in haar eerste toespraak als baas van het IMF. Georgieva wijst ook op de brexit, afzwakkende groei in Europa en opkomende economieën, en ontwikkelingen op het vlak van wisselkoersen.

Voor ongeveer 90 procent van de wereld voorziet het IMF een tragere groei. Zelfs als de groei volgend jaar zou aantrekken, dan nog dreigt het volgens Georgieva nog jaren te duren voor bijvoorbeeld de bevoorradingsketens die nu kapot gemaakt worden, weer zijn hersteld.

Hoe de nieuwe ramingen precies uitvallen brengt het fonds pas volgende week naar buiten. Afgelopen zomer voorspelde het IMF voor 2019 nog 3,2 procent groei van de wereldeconomie. De prognose voor volgend jaar bedroeg toen 3,5 procent.

Georgieva haalt nieuw onderzoek aan waaruit blijkt dat de handelsoorlog volgend jaar zomaar 0,8 procentpunt van de wereldwijde groei af zou kunnen halen. Dat komt neer op ongeveer 700 miljard dollar, ruwweg de omvang van de economie van Zwitserland. Daarmee is de situatie de laatste maanden verder verslechterd.

De nieuwe IMF-baas stipt in haar speech ook de negatieve bijwerkingen aan van het stimulerende beleid van centrale banken. In sommige landen worden door de lage rente torenhoge schulden opgebouwd, terwijl pensioenfondsen en verzekeraars door diezelfde lage rente juist in de problemen komen.

Het IMF en de Wereldbank houden later deze maand hun jaarlijkse grote najaarsvergaderingen. Dan komen beleidsbepalers uit tal van landen naar Washington voor overleg. Georgieva roept op tot meer samenwerking. Dat kan volgens haar ook helpen bij het doorvoeren van allerlei hervormingen en de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering.