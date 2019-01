IMF flink negatiever over Duitse economie

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft zijn groeiverwachting voor de Duitse economie flink verlaagd. Volgens de denktank uit Washington kampen de Duitsers onder meer met tegenwind van de wereldwijde handelsspanningen waardoor de export van het land onder druk is komen te staan.

In oktober dacht het IMF nog dat de Duitse economie in 2019 met 1,9 procent zou kunnen groeien. Die prognose is nu verlaagd naar 1,3 procent. Voor 2020 blijft de voorspelling staan op een plus van 1,6 procent. Naast de handelsperikelen heeft Duitsland ook last van nieuwe emissie-eisen voor auto’s. De Duitse auto-industrie heeft daar onder te lijden. Ook spreekt het IMF van een zwakke consumptie bij de oosterburen.

Er zijn de laatste tijd meer signalen dat het niet meer zo goed gaat met de Duitse economie. Onlangs bleek uit cijfers van het Duitse statistiekbureau dat Duitsland vorig jaar met 1,5 procent de zwakste economische groei kende in vijf jaar.

Mede doordat de Verenigde Staten en China allerlei extra handelstarieven hebben opgeworpen, ziet het IMF de economische groei wereldwijd wat teruglopen. Naar verwachting groeit de wereldeconomie dit jaar met 3,5 procent, waar de rekenmeesters eerder uitgingen van 3,7 procent. Dat komt neer op het zwakste cijfer in drie jaar. Voor volgend jaar is de prognose met 0,1 procentpunt verlaagd tot 3,6 procent.

Ook voor de Italiaanse economie ziet het beeld er minder rooskleurig uit, aldus het IMF. Hier heeft het fonds de groeiverwachting voor 2019 verlaagd van 1 naar 0,6 procent, vanwege een zwakkere binnenlandse vraag en hogere financieringskosten voor de Italiaanse overheid. De Franse economie heeft last van de protesten met de gele hesjes, waardoor de economische groei volgens het IMF dit jaar waarschijnlijk iets lager uitkomt.

IMF-hoofdeconoom Gita Gopinath waarschuwt in een toelichting verder voor de vele risico’s die momenteel spelen. Kwesties als de brexit of de shutdown van de Amerikaanse overheid kunnen zomaar voor extra problemen zorgen, waar in de huidige ramingen geen rekening mee is gehouden.