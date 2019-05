IMF: escalatie handelsoorlog laat zich voelen

De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China is de laatste weken verder geëscaleerd en dat is slecht voor de wereldeconomie. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vreest dat de situatie het sentiment van bedrijven en financiële markten aanzienlijk zal aantasten en zo het verwachte herstel van de mondiale groei in de tweede helft van dit jaar in de weg zit.

Nog maar enkele weken geleden leek het einde van de handelsvete nabij, door berichten dat China en de VS bijna zover waren dat ze een handelsdeal konden tekenen. Maar begin deze maand besloot president Donald Trump de druk op te voeren door een nieuwe reeks importheffingen op te leggen. Ook zei hij dat de Chinezen zich niet aan bepaalde afspraken zouden houden. Zoals verwacht sloeg China terug door op zijn beurt nieuwe tarieven aan te kondigen voor miljarden aan Amerikaanse goederen.

Consumenten in China en de VS zijn zonder meer de dupe, constateert hoofdeconoom Gita Gopinath van het IMF in een blog. Ze heeft allerlei gegevens over de prijzen van producten bij importeurs naast elkaar gehouden. En wat bleek? In de basis, dus exclusief de hogere importtarieven, zijn de prijzen van ingevoerde producten vrijwel hetzelfde gebleven. Dat betekent dat bedrijven de heffingen voor een groot deel doorberekenen aan de consument.

Het grote plaatje is ingewikkelder. De handel tussen de twee grootmachten is de afgelopen maanden in omvang afgenomen, terwijl goederenverkeer tussen bijvoorbeeld Mexico en de VS juist is aangedikt. Gopinath en haar collega’s bij het IMF schatten dat de recente escalatie van het conflict op korte termijn ongeveer een derde van een procentpunt van de wereldwijde economische groei zal afhalen.

Dat lijkt misschien een geringe impact, maar het IMF hield er in april al rekening mee dat de wereldeconomie dit jaar duidelijk gas terug zou nemen. Het enige echte lichtpunt bij die laatste raming van het fonds was de voorspelling dat de economische groei waarschijnlijk in de tweede helft van dit jaar weer wat zou aantrekken. En juist dat herstel dreigt nu de kop in te worden gedrukt. Volgende maand komt het IMF in een rapport met een uitgebreidere analyse.