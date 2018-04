IMF ergert zich aan fiscaal beleid VS

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) haalt wederom flink uit naar het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat komt doordat de Verenigde Staten via de recente belastingverlagingen hun economie onnodig stimuleren en daarmee hun overheidsschuld verder opvoeren. De Amerikanen kunnen met hun fiscale maatregelen bovendien andere landen aanzetten om ook belastingen terug te schroeven.

De hoge schulden in de wereld zijn de deskundigen van het IMF een doorn in het oog. Cijfers wijzen uit dat de optelsom van alle schulden in de wereld in 2016 uitkwam op een record van 164 biljoen dollar, omgerekend meer dan 132.000 miljard euro.

Het IMF raadt landen aan om als het economisch goed gaat niet in te zetten op stimulering voor de korte termijn, maar juist op maatregelen die helpen om groei op langere termijn vast te houden. Dat laatste betekent onder meer het terugbrengen van schulden en het opzetten van buffers voor als het later weer even wat minder gaat.

Het is niet voor het eerst dat de belangrijke internationale organisatie zich kritisch uitlaat over het beleid van Trump. Eerder deze week stond al in een rapport dat diens expansieve begrotingsbeleid de economische groei in de VS eigenlijk alleen op de korte termijn vooruithelpt. Over een paar jaar is het effect juist averechts, omdat bedrijven hun investeringen nu vooral naar voren halen.

Daarnaast is het IMF al een hele tijd erg kritisch over de protectionistische wind die in Washington waait sinds het aantreden van Trump. Niemand is gebaat bij een handelsoorlog, waarschuwde IMF-topvrouw Christine Lagarde toen Trump vorige maand importheffingen op staal en aluminium aankondigde.