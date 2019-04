IMF en Wereldbank kunnen Venezuela niet helpen

Onduidelijkheid over wie nu precies aan de macht is in Venezuela blokkeert financiële hulp aan het in crisis verkerende Zuid-Amerikaanse land. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank zien de situatie met afgrijzen aan, maar kunnen naar eigen zeggen nog niks doen.

In Venezuela woedt momenteel een machtsstrijd tussen president Nicolás Maduro en de zelfbenoemde interim-president Juan Guaidó. De bevolking lijdt al maanden aan ernstige tekorten aan voedsel, water en elektriciteit.

Volgens IMF-topvrouw Christine Lagarde is het aan de leden van het kredietfonds, oftewel bijna alle landen in de wereld, om aan te geven wie van de twee leiders ze diplomatiek erkennen. Pas als daarover overeenstemming is, kan ze tot actie overgaan.

Ook bij de Wereldbank leven grote zorgen. De nieuwe baas David Malpass stelde donderdag in Washington dat er wel voorbereidingen getroffen worden om hulp te bieden, maar dat dit laatste momenteel erg lastig is.

Andere landen met problemen komen wel in aanmerking voor steun. Zo beoordeelt het IMF een verzoek van Mozambique, vanwege de grote schade daar door de recente cycloon Idai. De Wereldbank kondigde aan zijn steun voor tal van projecten in Afrika met miljarden dollars op te voeren.