IMF en Wereldbank houden voorjaarsvergadering online

De voorjaarsvergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank gaan volgende maand niet door in de Amerikaanse hoofdstad Washington. Vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus hebben de twee organisaties besloten de bijeenkomst online te houden.

Normaal gesproken komen er zo’n 10.000 politici, hoofden van centrale banken, ambtenaren, journalisten en zakenlieden op de vergadering af, uit tal van landen. Eerder hadden het IMF en de Wereldbank al aangegeven te willen kijken naar „de omvang en reikwijdte” van de vergadering.

De laatste keer dat een vergadering van de twee organisaties niet doorging was vlak na de aanslagen van 11 september in New York. Toen werd besloten in november in Canada alsnog de najaarsvergadering te houden. Zowel het IMF als de Wereldbank heeft in de statuten staan dat de leden van het bestuur voor hun jaarvergadering lijfelijk aanwezig moeten zijn. Die jaarvergaderingen worden doorgaans in het najaar gehouden.