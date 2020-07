IMF en Wereldbank houden najaarsvergaderingen opnieuw online

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank willen ook hun grote jaarvergaderingen in oktober overwegend online houden vanwege de corona-uitbraak. Eerder dit jaar vonden de voorjaarsvergaderingen van de organisaties al via videogesprekken plaats.

De bijeenkomsten in de Amerikaanse hoofdstad Washington horen bij de belangrijkste topconferenties in de financiële wereld. Normaal gesproken komen er zo’n 10.000 politici, hoofden van centrale banken, ambtenaren, journalisten en zakenlieden op af, uit tal van landen.

Zowel het IMF als de Wereldbank heeft in de statuten staan dat de leden van het bestuur voor hun jaarvergadering eigenlijk lijfelijk aanwezig moeten zijn. IMF-topvrouw Kristalina Georgieva en Wereldbank-baas David Malpass geven aan dat de organisaties zich in de voorbereidingen voor deze virtuele editie flexibel willen opstellen en rekening willen houden met de belangen van hun leden.

De laatste keer dat de jaarvergaderingen van de twee organisaties, die steevast in het najaar plaatsvinden, niet doorgingen was vlak na de aanslagen van 11 september in New York. Toen werd besloten in november in Canada alsnog de najaarsvergadering te houden.