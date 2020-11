IMF en Wereldbank gaan volgend jaar niet naar Marokko

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank houden hun grote najaarsvergaderingen volgend jaar niet in Marokko. Vanwege de coronapandemie lijkt het de organisaties niet verstandig om in oktober 2021 met duizenden mensen in het Noord-Afrikaanse land neer te strijken.

De bijeenkomsten horen bij de belangrijkste topconferenties in de financiële wereld. Er komen doorgaans zo’n 10.000 politici, hoofden van centrale banken, ambtenaren, journalisten en zakenlieden op af, uit tal van landen.

Normaal vinden de vergaderingen in de Amerikaanse hoofdstad Washington plaats, maar eens in de drie jaar wordt daar vanaf geweken en zijn de bijeenkomsten in een ander deel van de wereld. In 2018 was het Indonesische Bali gastheer, in 2015 was dit het Peruaanse Lima en in 2012 Tokio.

Volgend jaar zouden het IMF en de Wereldbank eigenlijk naar Marrakesh gaan. Dit plan wordt nu uitgesteld. De organisaties hopen in oktober 2022 alsnog hun vergaderingen in Marokko te houden.

Waar de vergaderingen volgend jaar dan wel zijn, is nog niet bekendgemaakt. Waarschijnlijk is dit gewoon Washington, en mogelijk worden de evenementen online georganiseerd. Dit jaar vonden zowel de voorjaars- als de najaarsvergaderingen van het IMF en de Wereldbank ook al virtueel plaats om onnodige verspreiding van het coronavirus te voorkomen.