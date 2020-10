IMF: economie Brazilië krimpt minder fors dan voorzien

De economie van Brazilië zal dit jaar naar verwachting met 5,8 procent krimpen. De nieuwe raming van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is daarmee minder negatief dan de schatting van 9,1 procent krimp een paar maanden terug. Volgend jaar zal de grootste economie van Zuid-Amerika een herstel van 2,8 procent optekenen, zo is de verwachting.

Het IMF prees in een nieuw rapport de crisisaanpak van de Braziliaanse regering onder leiding van president Jair Bolsonaro. Zo werden de uitgaven voor gezondheidszorg verhoogd en kregen ook de deelstaten meer geld. Ook werden regelingen getroffen voor het behoud van werkgelegenheid.

Het aantal coronabesmettingen in het land nam maandag met bijna 12.000 toe, waarmee het totaal aantal besmette personen op 4,9 miljoen uitkwam, aldus cijfers van het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid. Het aantal doden door het virus steeg met 323 tot 146.675 mensen.

Door de crisis liet de economie van Brazilië in het tweede kwartaal de sterkste krimp ooit zien. De neergang bedroeg 9,7 procent in vergelijking met het eerste kwartaal van dit jaar. Op jaarbasis was sprake van een krimp met 11,4 procent. Dat waren de slechtste cijfers sinds het begin van de metingen in 1996.