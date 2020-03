IMF: Afrika ontkomt dit keer niet aan wereldwijde crisis

Ook Afrika ontkomt door de coronapandemie niet aan een economische crisis, voorspelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Tijdens de financiële crisis van 2008 kwam het continent er nog redelijk goed vanaf, onder meer omdat Afrikaanse landen minder vervlocht waren met het wereldwijde financiële systeem.

„Deze keer zal het anders zijn”, stellen IMF-economen Karen Ongley en Abebe Aemro Selassie in een blog. Ze denken dat de virusuitbraak in landen ten zuiden van de Sahara op verschillende manieren tot economische schade leidt, terwijl er in het gebied maar beperkt geld beschikbaar is om problemen aan te pakken.

Wat de Afrikanen bijzonder hard raakt is de enorme instorting van de olieprijzen. Door de coronacrisis en een handelsconflict tussen Rusland en Saudi-Arabië zijn de prijzen sinds het begin van dit jaar al met meer dan 50 procent gedaald.

Het IMF gaat er vanuit dat elke 10 procent die er van de olieprijzen afgaat, neerkomt op ongeveer 0,6 procent minder economische groei bij olie-exporterende landen, zoals Nigeria, Angola en Gabon. Dat vertaalt zich telkens weer in het oplopen van begrotingstekorten van overheden met naar schatting 0,8 procent.

Net als in Europa en Azië ontwrichten maatregelen om het virus in te dammen ook in Afrika het dagelijks leven. Veel mensen hebben er tijdelijk minder werk, met als gevolgen lagere inkomsten, lagere uitgaven en een terugloop van de werkgelegenheid.

Door de vele reisbeperkingen in de wereld zijn er komende tijd ook minder inkomsten te verwachten in de toerismesector en staan de scheepvaart en de handel onder druk. Ook voorzien Ongley en Selassie problemen bij het van de grond krijgen van investerings- of ontwikkelingsprojecten.

Het IMF komt pas volgende maand met concrete, nieuwe groeiramingen. Wel heeft IMF-topvrouw Kristalina Georgieva eerder deze week al aangegeven dat ze vreest voor een „recessie die minstens zo erg is als tijdens de wereldwijde financiële crisis van 2008 of erger”.

Het fonds heeft tientallen miljarden dollars opzijgezet om landen te ondersteunen bij het verzachten van de economische pijn. Bijna twintig Afrikaanse landen hebben al bij het fonds verzoeken om hulp ingediend. Het IMF denkt dat nog zeker tien andere Afrikaanse landen snel volgen met een aanvraag. De eerste financiële steun kan waarschijnlijk begin april worden uitgekeerd.