ILO: zeker 34 miljoen banen verloren in Zuid-Amerika door corona

Minstens 34 miljoen mensen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied zijn in de eerste zes maanden van dit jaar hun baan verloren als gevolg van de coronapandemie, meldt de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) in een rapport. Het rapport, dat woensdag (plaatselijke tijd) in de Peruaanse hoofdstad Lima werd gepresenteerd, is gebaseerd op cijfers uit negen landen waarin meer dan 80 procent van de Zuid-Amerikanen wonen.

De VN-organisatie waarschuwde voor een ongekende crisis op de arbeidsmarkt en „een drastische krimp van de werkgelegenheid, arbeidstijd en inkomen”. Latijns-Amerika en het Caribisch gebied zijn volgens het rapport het hardst getroffen werelddeel qua procentuele afname van arbeidstijd en arbeidsinkomen.

De arbeidsparticipatie, het aandeel werkenden in de bevolking, daalde in het eerste kwartaal tot een „historisch dieptepunt” van 51,1 procent. In vergelijking met het eerste halfjaar van 2019 is dat een afname van 5,4 procent in het werelddeel met ongeveer 600 miljoen inwoners.

Een deel van het banenverlies is tijdelijk. De eerste cijfers van het derde kwartaal wijzen op herstel. De coronapandemie heeft de ongelijkheid en structurele arbeidsmarktproblemen in Zuid-Amerika echter verergerd. Dat proces kan volgens de ILO doorzetten ondanks het economisch herstel. „Het tekort aan werkgelegenheid zal nog duidelijker worden voor sommige groepen zoals jonge mensen, vrouwen en laagopgeleide volwassenen”, aldus de VN-organisatie.

Meerdere landen die het ergst te lijden hebben onder de coronapandemie liggen in Zuid-Amerika. Brazilië en Mexico staan in de top 4 van landen met het meeste coronadoden. Brazilië, Mexico, Colombia, Peru en Argentinië staan in het rijtje van de negen landen met de meeste besmettingen