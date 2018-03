Illegale goksites lopen vaker tegen de lamp

De Kansspelautoriteit heeft vorig jaar flink jacht gemaakt op illegale goksites op het internet. Het totaal aan boetes, dwangsommen en andere sancties dat werd uitgedeeld lag een stuk hoger dan in 2016. Wel kampte de toezichthouder met problemen bij het innen van de boetebedragen.

De Kansspelautoriteit legde 41 sancties op, tegen 27 een jaar eerder. Onder meer sites die minderjarigen tot gokken probeerden te verleiden liepen vaker tegen de lamp. De boetes waren goed voor ruim 1 miljoen euro. In 2016 ging het nog om 373.750 euro. Volgens een woordvoerster heeft de instelling evenwel nog niets van die 1 miljoen euro kunnen incasseren.

Het is voor de Kansspelautoriteit al langer erg moeilijk om boetes te innen bij goksites. Die opereren veelal vanuit het buitenland. Afgelopen jaren kregen dit soort aanbieders in totaal ruim 2,6 miljoen euro aan boetes van de Nederlandse toezichthouder. Hiervan is slechts 530.000 euro betaald.

Bestuursvoorzitter Jan Suyver van de Kansspelautoriteit klaagt in het jaarverslag van de toezichthouder verder over de verouderde gokwetgeving in Nederland. Die dateert uit de tijd dat er nog helemaal geen internet was. Volgens Suyver heeft zijn organisatie daarom onvoldoende mogelijkheden om illegale goksites goed te kunnen bestrijden.

Er ligt in Den Haag inmiddels wel een wetsvoorstel om dit alles te regelen bij de Eerste Kamer. Suyver hoopt dat dit snel ingevoerd kan worden. Verder pleit voor hij een vermindering van de huidige regelbrij op administratief gebied, zodat de toezichthouder wat meer ruimte krijgt om op te treden. Om het innen van boetes in het buitenland mogelijk te maken, zijn volgens de Kansspelautoriteit onder meer betere afspraken op Europees niveau nodig.