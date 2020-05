IKEA streeft naar heropening restaurants per 1 september

IKEA streeft ernaar zijn restaurants en speelplaatsen Småland per 1 september weer te openen. Komende zomer gaat het woonwarenhuis achter de schermen kijken hoe dit veilig zou kunnen. Volgens een woordvoerster mag een bezoek aan IKEA vanwege de virusuitbraak voorlopig nog „geen dagje uit” zijn, vandaar dat de restaurants en speelplaatsen komende tijd gesloten blijven.

Op 28 april heropenden de IKEA-winkels in Nederland. Het van huis uit Zweedse bedrijf nam toen de nodige veiligheidsmaatregelen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen. Ook vanaf 1 juni blijven die maatregelen van kracht. Zo is maar een beperkt aantal bezoekers welkom in de filialen en is winkelen toegestaan met maximaal twee mensen tegelijk.