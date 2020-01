IKEA sluit tijdelijk alle winkels in China

De Zweedse meubelgigant IKEA sluit tijdelijk al zijn dertig winkels in China. Het woonwarenhuis doet dat in verband met de uitbraak van het nieuwe coronavirus, dat in China al 170 levens heeft geëist. Het betreffende personeel zit voorlopig thuis, met behoud van loon.

De winkelketen had eerder woensdag al aangekondigd ongeveer de helft van het aantal winkels tijdelijk te sluiten. Het filiaal in de de stad Wuhan, waar het virus uitbrak, was al op slot gedaan.

Meerdere grote internationale ketens zijn al overgegaan tot grote winkelsluitingen in China. Koffieketen Starbucks sloot de afgelopen periode al tweeduizend filialen voor onbepaalde tijd. McDonald’s heeft besloten al zijn filialen in de provincie Hubei dicht te houden.