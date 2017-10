Ikea-keukens in trek in Nederland

Ikea heeft het afgelopen jaar meer complete keukens verkocht in Nederland. De omzet daarvan groeide met „dubbele cijfers”, meldde de meubelketen Ikea Group in een handelsbericht. In de Nederlandse winkels realiseerde Ikea Group een totale omzet van 1,2 miljard euro, 4,3 procent meer dan vorig jaar.

Ikea Group exploiteert in ons land twaalf winkels en de webwinkel Ikea.nl. Alleen de vestiging in Delft, de grootste in Nederland, valt niet onder de groep. Dit warenhuis is eigendom van Inter Ikea Systems.

Wereldwijd bezit Ikea Group 357 winkels in 29 landen. Daarmee is het bedrijf de grootste uitbater van Ikea-winkels ter wereld. De omzet van de onderneming steeg in het eind augustus afgesloten boekjaar, gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten, met bijna 4 procent tot 34,1 miljard euro.

De Ikea-winkels van de Ikea Group werden door 817 miljoen mensen bezocht. Meer dan 2,1 miljard mensen bezochten de website Ikea.com.