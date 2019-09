IKEA harkt voor het eerst 40 miljard binnen

IKEA heeft voor het eerst een jaaromzet van meer dan 40 miljard euro binnengeharkt. De Zweedse woonwarenhuisgigant profiteerde van winkelopeningen en flinke uitbreiding van zijn onlineverkopen.

De verkopen aan consumenten stegen met 6,5 procent en kwamen uit op 41,3 miljard euro in het boekjaar dat eindigde na augustus. Dat was de snelste omzetgroei sinds 2016. De groei via webwinkels groeide met 43 procent en is nu goed voor 7 procent van de totale verkopen.

Er werden het afgelopen boekjaar nog meer mijlpalen bereikt. Zo bezochten voor het eerst meer dan 1 miljard mensen de winkels van IKEA. Het aantal winkels groeide tot 433 in vijftig verschillende landen. Voor het eerst worden ook pijlen gericht op Zuid-Amerika. Daarnaast zijn er plannen voor expansie in Oekraïne, Nieuw-Zeeland en Vietnam.

IKEA-topman Torbjörn Lööf zegt niet veel last te hebben van de wereldwijde handelsspanningen, de brexit en de afzwakkende economie, omdat mensen nu eenmaal altijd nog hun huizen moeten inrichten. „Wanneer de economie supergoed draait dan profiteren we daar niet heel erg van. Maar als de economie minder goed is dat zijn we daar ook niet zo gevoelig voor.”