IKEA gaat schorten en mondkapjes produceren

Woonwarenhuis IKEA is dinsdag begonnen met de productie van beschermende uitrusting voor zorgpersoneel in ziekenhuizen, zoals schorten en mondkapjes. Daarmee wil het van huis uit Zweedse concern bijdragen aan de strijd tegen het coronavirus. Dat meldde de keten in toelichting op de effecten van de coronapandemie.

In verschillende landen, waaronder in Nederland, zijn de IKEA-filialen gesloten. In veel landen is het daarmee alleen mogelijk om online bestellingen te plaatsten. Nu veel mensen thuis werken merkt ’s werelds grootste meubelmerk vooral een stijgende vraag naar kantoormeubelen.

IKEA zegt verder te kampen met verstoringen in de toeleveringsketen, vooral nu het coronavirus zich heeft verspreid naar Europa en de Verenigde Staten. Vooral extra douanecontroles en slecht functionerende douanemedewerkers zitten de levering van producten dwars.

Aan hout en andere grondstoffen verwacht IKEA nog geen tekorten. Een punt van zorg is nog wel het vinden van ruimte om goederen op te slaan die al onderweg zijn naar landen waar IKEA veel van zijn winkels tijdelijk heeft gesloten.