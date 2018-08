IKEA gaat Indiase markt op

Na twaalf jaar onderzoek en meer dan duizend bezoekjes aan woningen, heeft IKEA de stap naar India aangedurfd. Donderdag ging de eerste winkel van het Zweedse woonwarenhuis in het Aziatische land open. Binnenkort krijgt de winkel in Hyderabad navolging in andere steden als Mumbai, Bengaluru en New Delhi. In 2025 wil IKEA 25 Indiase vestigingen hebben.

Jaarlijks geven de 1,3 miljard Indiërs zo’n 26 miljard euro uit aan meubels en woninginrichtingsproducten. Dat bedrag zal flink toenemen. Vanaf 2022 tot aan 2029 gaan naar verwachting 380 miljoen Indiërs tot de middenklasse behoren.

IKEA moet zich echter aanpassen aan India. Omdat Indiërs niet gewend zijn meubels zelf in elkaar te zetten, doet het Zweedse bedrijf dat voor zijn klanten. Mits ze niet te ver weg wonen. Ook heeft het IKEA-restaurant een aangepast menu. Behalve veel Indiase gerechten op de kaart zijn de Zweedse gehaktballetjes er van kip.

Qua meubels worden er veel klapstoelen verkocht en zijn kasten en keukens iets lager dan in Europa en Noord-Amerika. Vijfhonderd artikelen kosten minder dan 100 roepies (ongeveer 1,25 euro).