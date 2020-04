„Ik mis het gezellige rondje lopen in de lunchpauze”

„Van mijn studeerkamer heb ik een werkkamer gemaakt. Ik heb een beeldscherm, toetsenbord en muis van mijn werk meegenomen en mij hier geïnstalleerd. Dat werkt prima, ik kan hier efficiënter werken omdat ik niet wordt gestoord door collega’s. Mijn vrouw werkt drie dagen als doktersassistente, de andere dagen is ze thuis.

Naam: Albert Jansen

Leeftijd: 33

Woonplaats: Rijssen

Beroep: financial controller

Uur per week: 40

Ik werk bij Locamation B.V. in Enschede. Daar ontwikkelen we sensortechnologie voor het hoogspanningsnet. Onze klanten zitten voornamelijk in Europa. In principe gaat al het werk gewoon door. Alleen bij het afleveren van producten zijn er soms praktische problemen omdat sommige bedrijven dicht zijn. Het ontwikkelen van software gebeurt nu gewoon vanuit huis. Het testen van de hardware moet nog wel op het bedrijf gebeuren.

Zelf ben ik verantwoordelijk voor de begroting, de maandrapportages en overige financiële zaken. Dat kan ik prima vanuit huis doen.

Ongeveer één keer per week ga ik naar kantoor om daar onder andere de post op te halen. Soms heb ik dan ook een afspraak met collega’s, waarbij we wel de 1,5 meter afstand bewaren. Meestal ik ben na een paar uurtjes weer terug.

Als mensenmens mis ik het contact met mijn collega’s wel. We gingen bijvoorbeeld tussen de middag altijd een stukje lopen. Dat kan nu niet. Ik ga nu in mijn eentje een stukje lopen richting de Holterberg.

Regelmatig gebruik ik Microsoft Teams om te videobellen met mijn collega’s. Ook bellen en appen we regelmatig. Maar dat haalt het toch niet bij het elkaar in het echt zien.”

Deel 1 in een serie portretten van thuiswerkers. Donderdag deel 2.